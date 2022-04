Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Frontalzusammenstoß auf B29 Höhe Hussenhofen, zwei Personen leicht verletzt

Aalen (ots)

Eine 20 Jahre alte Fahrerin eines BMW befuhr am Samstagmorgen gegen 06.40 Uhr die B29 von Böbingen kommend in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Auf Höhe Hussenhofen verlor die BMW-Fahrerin aufgrund Schneeglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf, der mit einem 25 Jahre alten Fahrer besetzt war. Die beiden Fahrzeuglenker erlitten bei dem Unfall jeweils leichte Verletzungen und wurden von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch erstversorgt. Zwei weitere Mitfahrer im BMW blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden - der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

