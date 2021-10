Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: 86-Jährige aus Hagen angetroffen

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Neustadt hat seit dem 10.10.2021 nach einer 86-Jährigen aus dem Neustädter Ortsteil Hagen gefahndet, da diese am Sonntagmittag als vermisst gemeldet wurde.

Die Seniorin wurde am heutigen Mittag, 11.10.2021, gegen 12:45 Uhr am Rande einer Wiese im Ortsteil Hagen durch eine Anwohnerin aufgefunden, welche die Polizei verständigte. Die Vermisste wies eine Beinverletzung auf und wurde nach Erstversorgung durch die Einsatzkräfte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Hinweise, auf ein Fremdverschulden der Verletzung liegen nicht vor.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die an der Suche beteiligt waren. /ms

Die ursprüngliche Meldung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

