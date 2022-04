Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Raub in Crailsheim - Unfälle

Schwäbisch Hall: Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Am Freitag gegen 14.30 Uhr befuhr ein 28 Jahre alter Pkw-Lenker mit seinem VW Golf die Ostumfahrung zwischen Breitenstein und B19. In einer scharfen Rechtskurve kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und prallte mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammen. Bei dem Unfall wurde der 33 Jahre alte Caddy-Fahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro - am Caddy in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Crailsheim: Fußgänger ausgeraubt

Kurz vor 03.00 Uhr wurde am Samstag ein 33 Jahre alter Mann vor einer Gaststätte in der Jagststraße von drei jungen Männer angesprochen. Nach einem kurzen Gespräch schlugen die drei Täter dem Mann plötzlich und unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden ging. Im weiteren Verlauf traten die Täter auf den am Boden liegenden Mann mit Füßen ein und entwendeten seine Geldbörse sowie seinen mitgeführten E-Scooter im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Täter im Stadtgebiet Crailsheim angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei übernommen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die drei Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt.

Schwäbisch Hall: Alkoholisiert mehrere Unfälle verursacht

Am Samstag gegen 04:00 Uhr befuhr ein VW Passat die L 1060 von Hessental kommend in Fahrtrichtung Bühlertann und verursachte aufgrund alkoholischer Beeinflussung mehrere Unfälle. Im Bereich der Einmündung "An den Wasenwiesen" kam der Fahrzeuglenker zunächst alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrszeichen sowie einen Verteilerkasten. Im weiteren Verlauf geriet der Fahrer im Bereich eines Fachgeschäftes für Baumaterialien nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 47 Jahre alten Opel-Lenkerin. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 3.000 Euro. Direkt im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Passat-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle und flüchtete in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw auf einem Parkplatz angetroffen und der vermeintliche Unfallfahrer schließlich ermittelt werden. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Außerdem erwarten ihn nun ein Strafverfahren.

Kreßberg: Frontalzusammenstoß mit Sattelzugmaschine

Gegen 06:45 Uhr kam es am Samstag auf der Landstraße 2218 zwischen Bergbronn und der Anschlussstelle Dinkelsbühl-Fichtenau zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Sattelzugmaschine samt Auflieger. Ein 51 Jahre alter Fahrer verlor auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine. Der Mercedesfahrer sowie sein 46 Jahre alter Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und für die weitere Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 54-jährige Sattelzuglenker blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der betreffende Streckenabschnitt mehrere Stunden voll gesperrt.

