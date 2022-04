Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall, Diebstahl

Aalen (ots)

Lauchheim: Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel beschädigt

Am Samstag gegen 19:10 Uhr befuhr der 19-jährige mit seinem Porsche die Bopfinger Straße, von der B 29 kommend, in Richtung Stadtmitte Lauchheim. Beim Übergang von der nassen Fahrbahn auf den schneebedeckten Bereich kam es durch den 21-jährigen, kurz vor einer Verkehrsinsel, zu einer Überreaktion beim Bremsvorgang, wodurch der Porsche vollends auf die Verkehrsinsel geriet und dabei die zwei mit Warnbaken versehenen Verkehrszeichen "Rechts Vorbei" überrollte. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 11.000.- Euro.

Aalen: Diebstahl von Geldbörse, Zeugen gesucht

Der Geschädigte befand sich am Samstag gegen 19:13 Uhr in einem Einkaufsladen im Nördlichen Stadtgraben. Beim Bezahlen seiner Waren legte dieser seine Geldbörse auf eine Ablagefläche direkt an der Kasse. Dies nutzte der unbekannte Dieb und entwendete die Geldbörse. Der Geschädigte bemerkte es kurze Zeit später den Verlust der Geldbörse. Ein Tatverdacht richtet sich gegen eine männliche Person, die komplett schwarz gekleidet war. Zudem trug er eine schwarze Mütze. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361-524-0, in Verbindung zu setzen.

