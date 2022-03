POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Radfahrerin stürzt - Leicht verletzt

Rüthen (ots) - Ein 62-jähriger Mann aus Rüthen wurde nach einem Arbeitsunfall am Montag (7. März) mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Gegen 14.45 Uhr wollte der 62-Jährige noch Fugenarbeiten an einem Haus durchführen. Hierzu kletterte er in einen Metallkorb, der an der Paletten-Gabel eines Radladers befestigt war. Im ...

mehr