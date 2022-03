Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Autofahrer Fahrer bitte melden

Lippetal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer bittet die Polizei den Fahrer eines BMWs sich bei der Polizei zu melden. Am Montag (7. März 2022) befuhr ein 15-jähriger Radfahrer aus Lippstadt mit seinem Velo den rechten Fahrradschutzstreifen der Hovestädter Straße in Richtung Zentrum. Auf Höhe des Kreisverkehres wechselte er in einem rechten Winkel nach links auf den kreuzenden Fußgängerüberweg. Dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug, das sich hinter ihm befand. Der Jugendliche fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Der Autofahrer erkundigte sich durch das geöffnete Fenster aus dem Fahrzeuginneren heraus nach dem gesundheitlichen Zustand des 15-Jährigen und gab an, dass es ihm gut gehe. Danach entfernte sich der Kraftfahrzeugführer über die Soester Straße in Fahrtrichtung Soest. Angaben zu seiner Person bezüglich einer Schadensregulierung machte er nicht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 200 Euro ein. Bei dem dunklen Wagen mit Soester Kennzeichen handelt es sich nach Ansicht des Jungen wahrscheinlich um einen BMW. Der Autofahrer war ungefähr 40-50 Jahre alt und hatte weiße Haare. Die Polizei bitte nun weitere Zeugen des Vorfalls und vor allen Dingen den Autofahrer sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

