Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an PKW - Reifen an Mercedes zerstört

Bünde (ots)

(um) Am Mittwoch (16.02.) tagsüber beschädigten bislang unbekannte Täter einen PKW an der Heidestraße. Der Wagen war auf dem Parkplatz an der dortigen Schule geparkt. Nachdem der Besitzer gegen 15:30 Uhr wieder zum Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung an einem Reifen seines Mercedes fest. Der Reifen war platt. Es ist an dem dortigen Parkplatz wiederholt zu Sachbeschädigungen in der letzten Woche gekommen. Die Polizei sucht für diese Vorfälle Zeugen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

