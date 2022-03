Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mehrere Kilometer Starkstromkabel entwendet

Soest (ots)

Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach mehreren Kilometern entwendeter Starkstromkabel. Diese wurden bei einem Firmeneinbruch zwischen Freitag, 13 Uhr und Montag (7. März 2022), 06.30 Uhr aus einer Firmenhalle an der Werler Landstraße in Soest entwendet. Zeugen, die Angaben über den Einbruch oder Verbleib der Starkstromkabel machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell