POL-PDNR: Verkehrsunfall mit betrunkenem Fahrer

Bad Hönningen (ots)

Am Dienstagabend befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach die L 254. Nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrer verletzt, so dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Wie die Polizisten feststellten, war der Mann alkoholisiert, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

