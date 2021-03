Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldbg.) - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 10. März 2021, kam es gegen 14.40 Uhr an der Einmündung des Schlochterdamms zur Artlandstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück wollte vom Schlochterdamm auf die Artlandstraße auffahren. Hierbei übersah er einen 40-jährigen Pkw-Fahrer aus Essen (Oldbg.) und dessen 9-jährigen Sohn, die sich auf der Artlandstraße in einem Überholvorgang befanden. Es kam zum seitlichen Frontalzusammenstoß. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Der Sachschaden wird auf 13000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 10. März 2021, kam es gegen 17.12 Uhr auf der B72 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer geriet beim Auffahren auf die B72 vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn, wo sich bereits eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Dötlingen befand. Diese wich nach links aus, wo sie mit dem Wagen einer 55-jährigen Mannes aus Großenkneten zusammenstieß. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell