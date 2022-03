Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Meiste - Aus dem Korb gefallen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Rüthen (ots)

Ein 62-jähriger Mann aus Rüthen wurde nach einem Arbeitsunfall am Montag (7. März) mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Gegen 14.45 Uhr wollte der 62-Jährige noch Fugenarbeiten an einem Haus durchführen. Hierzu kletterte er in einen Metallkorb, der an der Paletten-Gabel eines Radladers befestigt war. Im Laufe der Arbeiten stieg der Fahrer des Radladers aus, wobei sich der Korb nach vorne neigte und der Rüthener aus circa drei Metern Höhe auf den Boden fiel. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und nahm die Ermittlungen auf. Das Amt für Arbeitsschutz wurde informiert. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell