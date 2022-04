Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung vor Tanzclub - Vandalismus - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Winnenden: Zeugen nach Auseinandersetzung vor Tanzclub gesucht

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5:20 Uhr kam es vor einem Lokal in der Max-Eyth-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kleingruppen von jeweils drei bis vier Personen. Hierbei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Da der Sachverhalt bislang nicht genau erörtert werde konnte, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Vandalismus

Durch bisher unbekannte Täter wurde eine Bushaltestelle in der Winnender Straße sowie eine nah gelegene Betonwand mit Farbe beschmiert. Weiterhin wurde eine Verkehrsleitsäule, die an einer dortigen Verkehrsinsel angebracht war, herausgerissen und auf dem Gehweg abgelegt. Die Beschädigungen wurden am Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr bemerkt, die genaue Tatzeit ist bisher unbekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Radfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Ein 52 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr am Sonntag gegen 15:20 Uhr die Stuttgarter Straße und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 37-jährige Opel-Fahrerin an einem Zebrastreifen anhalten musste. Er konnte schließlich nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Der 52-Jährige, der einen Helm trug, erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

