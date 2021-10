Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 39-Jähriger aus Garbsen verstirbt im Krankenhaus

Hannover (ots)

Drohungen eines 39-Jährigen haben in der Nacht zu Freitag, 01.10.2021, einen größeren Polizeieinsatz am Bärenhof in Garbsen verursacht. Zunächst hatte der Mann über Notruf der Polizei wirre Angaben gemacht. Im Anschluss bedrohte er die angetroffenen Einsatzkräfte mit einem Messer und einem unbekannten metallischen Gegenstand (wir haben berichtet).

Am Rande des Einsatzes verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Mannes. Er kam in ein Krankenhaus, wo er am Freitagabend gegen 19 Uhr verstarb. Die Kriminalpolizei Hannover hat die Ermittlungen zur Todesursache eingeleitet. Diese dauern an. /nash

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5035180

