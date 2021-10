Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nach Unfall mit zwei Verletzten nahe Sehnde: Polizei sucht nach Zeugen

Hannover (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bundesstraße (B) 443 zwischen Sehnde und Laatzen sind am Dienstag, 28.09.2021, zwei Personen leicht verletzt worden. Ein Toyota Yaris war beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die Polizei sucht zur Aufklärung nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war eine 39-Jährige bereits am Dienstag gegen 07:10 Uhr aus Richtung Sehnde kommend auf der B 443 unterwegs. In Höhe der Bundesautobahn 7 wollte sie dann nach links in die Autobahn-Auffahrt in Fahrtrichtung Hamburg abbiegen, als ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Honda Civic zusammenstieß, der geradeaus in Richtung Sehnde fuhr.

Sowohl die 39-Jährige als auch der 30 Jahre alte Mann am Steuer des Hondas wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Gleiches gilt für einen Hund auf der Rückbank des Toyotas. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Vierbeiner in die Tiermedizinische Hochschule Hannover gebracht. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 4.500 Euro.

Zur Aufklärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wer Hinweise zum Ablauf geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell