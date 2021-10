Polizeidirektion Hannover

POL-H: #polizei110: Einblick in den Einsatzalltag der Polizei Hannover

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover beteiligte sich ebenfalls an dem bundesweiten Twitter Marathon am 01.10.2021. Unter den Hashtags #polizei110 und #h110 hat die Behörde auf dem Twitter-Account @Polizei_H einen Einblick in den Einsatzalltag der Notruf-Zentrale und den Alltag der Funkstreifenwagen der Polizei Hannover gegeben.

Das Social Media Team begleitete die Einsätze ab 11:00 Uhr und twitterte elf Stunden lang live aus der Lage-und Führungszentrale der Polizei Hannover. Die Funkstreifenwagen fuhren zu Unfällen mit Verletzten, Ladendiebstählen, Streitigkeiten, Einbrüchen, Urkundenfälschungen, brennenden Autos auf den Autobahnen und weiteren Einsätzen unterschiedlichster Art. In Seelze hat sich zum Beispiel ein Lkw-Fahrer mit der Höhe von einer Unterführung verschätzt, er blieb mit seinem Fahrzeug stecken. Die Einsatzkräfte konnten den Fahrer herauslotsen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Auch tierisch ging es zu: Ein streunender Hund wurde in der südlichen Eilenriede gemeldet. Noch vor Eintreffen des Funkstreifenwagens erschien die Besitzerin vom entlaufenden Hund und sammelte ihn ein.

Insgesamt hat das Social Media Team 67 Tweets in elf Stunden abgesetzt. In der Zeit von 00:00 Uhr bis 22:00 Uhr sind etwa 700 Notrufe in der Leitstelle eingegangen. Davon sind die Einsatzkräfte unter anderem zu 125 Verkehrsunfällen, 32 Streitigkeiten, 13 Ladendiebe und fünf aufgefundenen Tieren gefahren. /bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell