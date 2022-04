Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Streit im Wettbüro - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Im Bohnensträßle missachtete eine 19-jährige Seat-Fahrerin am Montagmorgen, gegen 07:20 Uhr, die Vorfahrt einer 38-jährigen Nissan-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und ein Sachschaden von rund 11000 Euro entstand. Die 39-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Rainau-Buch: Sachbeschädigung

In der Nacht zum Sonntag beschmierten bislang Unbekannte am Ortseingang Rainau-Buch, in Fahrtrichtung Hüttlingen, ein Begrüßungsschild mit einem roten Schriftzug. Hinweise auf die Sachbeschädigung bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Hussenhofen: Vorfahrt missachtet II

Am Montag kam es gegen 10 Uhr auf der Ruppert-Mayer-Straße zu einem Verkehrsunfall mit rund 20000 Euro Sachschaden. Der 56-jährige Fahrer eines Daimler-Benz missachtete an der Einmündung Dreihalde die Vorfahrt eines von rechts kommenden 25-jährigen Ford-Fahrers und kollidierte mit dessen Fahrzeug.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet III

Ein 55-jähriger Fahrer eines Hyundai befuhr am Montag, gegen 07:40 Uhr, die Rechbergstraße in Richtung Straßdorf. An der Einmündung zur Uferstraße Straße missachtete eine 18-jährigen Opel-Fahrerin die Vorfahrt des 55-Jährigen, so dass es zum Unfall im Einmündungsbereich kam. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Streit im Wettbüro

Am Montag, um kurz nach 10 Uhr, kam es in einem Wettbüro in der Vorderen Schmiedgasse zu einer Streitigkeit zwischen einem 71-Jährigen und einem 50-Jährigen. Während einer verbalen Auseinandersetzung, bei welcher der 71-Jährige sein am Tag zuvor verlorenes Geld zurückforderte, kam es im weiteren Verlauf zur wechselseitigen Körperverletzung, wodurch sich der 50-Jährige mehrere Verletzungen zuzog. Gegen die beiden Männer werden nun entsprechende Anzeige an die Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell