Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Starker Regen: Radfahrende im Begegnungsverkehr zusammengestoßen

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (16.08.2021) sind in Lübeck St. Jürgen zwei Radfahrende auf dem Radweg der Kronsforder Landstraße zusammengestoßen. Ersten Ermittlungen nach erkannten sich der Mann und die Frau bei dem eingesetzten starken regen zu spät. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 07.00 Uhr auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Radweg der Kronsforder Landstraße, circa 100 Meter vor der Einmündung der Malmöstraße. Dort stießen die aus Richtung Krummesse kommende 40-jährige Lübeckerin und der stadtauswärts fahrende 19-jährige Lübecker nahezu frontal zusammen. Nach derzeitigem Sachstand erkannten sich beide wegen des starken Regens zu spät und konnten nicht mehr ausweichen. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der Verletzungsgrad der Lübeckerin steht noch nicht eindeutig fest.

Die Beamten des 4. Polizeireviers prüfen nun den Unfallhergang und haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

