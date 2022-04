Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weilersbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung auf Sportplatz (12./29.03.2022)

VS-Weilersbach (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum vom 12.03.-29.03.2022 auf dem Sportgelände des FC Weilersbach mehrere Sitzmöbel. Die Unbekannten zündeten Stühle und Bänke an und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro. In einer im hinteren Bereich des Sportplatzes befindlichen Feuerstelle konnten die Überreste der angezündeten Sitzmöbel aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise auf die bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier in Schwenningen, Tel. 07720 8500-0 entgegen.

