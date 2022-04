Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz)Diebe klauen Autoräder(01.04.2022)

Singen (ots)

Auf die Räder eines Autos hatten es Diebe in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Radolfzeller Straße abgesehen. Die unbekannten Täter stellten einen auf dem Parkplatz des Hallenbads abgestellten BMW kurzerhand auf Backsteine und klauten alle vier Räder samt Radschrauben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut mit einem Auto oder Transporter weggeschafft haben. Personen, die in der Nacht auf Freitag im Bereich des Hallenbads Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

