Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Markelfingen, Lkr. Konstanz) Von Fahrbahn abgekommen - Auto überschlägt sich (31.03.2022)

Markelfingen (ots)

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 6168 zwischen Langenrain und Markelfingen. Eine 38 Jahre alte Frau war mit einem VW e-up! Auf der K 6168 in Richtung Markelfingen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kommt die 38-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Auto überschlug. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, Flurschaden entstand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell