POL-KN: (Horb, Lkrs. FDS) Zwei Schwerverletzte nach Wohnhausbrand in Horb-Talheim: Fahndung nach Tatverdächtigem Dennis Britsch

Horb am Neckar (ots)

Mit schweren Brandverletzungen wurden am frühen Dienstagmorgen eine 72 Jahre alte Frau sowie ihr 38 Jahre alter Sohn mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden am Wohnhaus wird bislang auf rund 500.000 Euro geschätzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand brach das Feuer gegen 4:15 Uhr im Obergeschoss des Einfamilienhauses im Birkenweg aus. Die ersten Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin. In diesem Zusammenhang wird der 38 Jahre alte Dennis Britsch gesucht. Er dürfte derzeit mit einem weißen Seat Leon mit dem Kennzeichen HOR-ZZ 224 unterwegs sein. Ein Lichtbild des gesuchten Mannes samt Fahrzeug wurde nun im Internet veröffentlicht und ist unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/horb-verdacht-der-brandstiftung/

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186- 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Hinweis Polizeipräsidium Konstanz:

Die Veröffentlichung erfolgt von hier aus erneut, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Person auch in den angrenzenden Landkreisen aufhalten kann. Konkrete Informationen liegen hierzu jedoch nicht vor. Rückfragen bitte ausschließlich an unten aufgeführte Stellen.

Sabine Maag, Polizeipräsidium Pforzheim, Polizeihauptkommissarin

Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt

