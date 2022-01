Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht an Silvester

Ludwigsburg (ots)

Am letzten Tag des Jahres 2021 (Freitag, 31.12.2021) kam es zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Uracher Straße in Maichingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front eines am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0.

