Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin streift und verletzt Radfahrer (30.03.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Eine 79-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Friedrichstraße einen Unfall verursacht. Die Frau streifte mit einem Mazda einen in gleicher Richtung fahrenden 66-jährigen Radfahrer, da sie keinen Sicherheitsabstand einhielt. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell