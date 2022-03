Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rauchender Ofen löst Großeinsatz der Feuerwehr aus (31.03.2022)

Konstanz (ots)

Ein rauchender Ofen hat am Donnerstagmorgen zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Rosgartenstraße geführt. Gegen 9 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Dachgeschoss eines Gebäudes gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte kein Rauch mehr festgestellt werden. Die mit sechs Fahrzeugen und 36 Mann angerückte Konstanzer Wehr überprüfte deshalb mehrere Gebäude und stellte dabei fest, dass die Rauchentwicklung von einem kurz zuvor in Betrieb genommenen Ofen ausgegangen war. Zu einem Brand kam es nicht.

