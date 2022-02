Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0097--Flucht vor Polizei endet in Sackgasse--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Rintelner Straße Zeit: 11.02.22, 15.35 Uhr

Am Freitagnachmittag entzog sich ein Autofahrer in Hastedt einer Verkehrskontrolle. Die Flucht endete in einer Sackgasse. Ein Verdächtiger konnte festgenommen werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einsatzkräfte wollten einen silbernen VW Polo, der mit einem Kennzeichen ohne Zulassungssiegel den Hastedter Osterdeich befuhr, kontrollieren. Der Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Georg-Bitter-Straße und ignorierte die Anhaltesignale des Streifenwagens. Der Kleinwagen bog schließlich in die Rintelner Straße ab, wo die Fahrt in einer Sackgasse endete. Fahrer und Beifahrer verließen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß. Der 28 Jahre alte Beifahrer konnte noch in der Nähe gestellt und vorläufig festgenommen werden, das Auto wurde beschlagnahmt. Bei dem 28-Jährigen wurde eine höhere Summe Bargeld gefunden. Im Polo entdeckten die Polizisten Betäubungsmittel, Drogenzubehör und ein Handy. Die Sachen und das Geld wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen, vor allem zum flüchtigen Fahrer, dauern an. Er soll etwa 25 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug eine hellgraue Jogginghose, einen dunklen Pullover und eine graue Mütze. Er wurde mit einem schwarzen Vollbart beschrieben. Die Polizei sucht Zeugen und fragt. "Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Rintelner Straße gemacht?" Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell