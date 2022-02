Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0095 --Mutmaßliche Drogenhändler gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Am Grambker See Zeit: 09.02.2022, 14:20 Uhr

Spezialkräfte und Ermittler des Rauschgiftdezernates der Polizei Bremen stellten am Mittwochnachmittag zwei mutmaßliche Drogenhändler in Burglesum. Außerdem fanden sie größere Mengen Cannabis und Kokain. Die beiden 23 und 29 Jahre alten Männer wurden in Untersuchungshaft genommen.

Nachdem Kräfte des Hauptzollamtes Osnabrück in der Grafschaft Bentheim am Morgen 12 Kilogramm Kokain im Auto eines 52-Jährigen sichergestellt hatten führten die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei nach Bremen. Hier stellten dann gegen 14:20 Uhr Spezialkräfte zunächst den 29-Jährigen in der Straße Am Grambker See. Während des Zugriffs meldeten Zeugen, dass ein Verdächtiger gerade versuchen würde, mit zwei Taschen die Regenrinne eines Mehrfamilienhauses in der Nähe herunterzuklettern. Ermittler des Rauschgiftdezernates stellten den 23-Jährigen.

In den Taschen fanden sie mehr als 3 Kilo Kokain und eine Schusswaffe, sowie einen Wohnungsschlüssel. Bei der Durchsuchung der dazugehörigen Wohnung fanden sie mehr als 16 Kilo Cannabis und weitere Beweismittel, wie Verpackungsmaterial und Datenträger. Die beiden Männer wurden festgenommen und kamen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell