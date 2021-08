Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim - Häfnerhaslach: Vergessener Topf auf Herdplatte führt zu Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Ein vergessener Topf auf einer Herdplatte führte am Montagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Braunäckerstraße in Häfnerhaslach. Die 55-jährige Bewohnerin kam jedoch mit dem Schrecken davon, da es lediglich zu einer starken Rauchentwicklung und keinerlei Sachschaden gekommen war. Die Feuerwehr Sachsenheim war mit 35 und der Rettungsdienst mit zwei Einsatzkräften vor Ort.

