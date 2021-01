Polizei Hagen

POL-HA: Drei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw kam es am Donnerstag (14.01.2021) gegen 12:45 Uhr im Bereich der Altenhagener Brücke. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 32-Jähriger mit seinem Toyota ab und übersah dabei einen neben ihm in gleicher Richtung fahrenden Bus. Beide Fahrzeuge kollidierten und es kam zum Unfall. Im Bus verletzten sich durch den Zusammenstoß drei Personen im Alter von 35, 83 und 85 Jahren leicht. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

