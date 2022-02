Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0093 --Polizei sucht Zeugen nach sexuellem Übergriff--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Sperberstraße Zeit: 10.02.2022, 07:30 Uhr

Am Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter in Oslebshausen eine 17-Jährige sexuell attackiert. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Gegen 07:30 Uhr war die 17-Jährige in der Sperberstraße unterwegs, als sie kurz vor dem Wendehammer von einem Unbekannten von hinten in den Schwitzkasten genommen wurde. Gegen den Willen der jungen Frau fand ein sexueller Übergriff statt. Ein Zeuge, der mit seinem Hund unterwegs war, hörte ihre Schreie und eilte ihr zur Hilfe. Der Angreifer ergriff die Flucht und rannte in Richtung Ritterhuder Heerstraße.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Er soll circa 1,80 Meter groß gewesen sein und hatte eine normale Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, vermutlich mit einem hellen Fellkragen. Auf einem Ärmel waren auffällige Zeichen zu sehen.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf diesen Mann geben? Wer hat am Donnerstagmorgen in der Sperberstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Bremer Polizei unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

