Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Versuchter Einbruch

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag und Samstag versucht in eine Wohnung an der Straße Im Wiesengrund in Freren einzubrechen. Sie beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Räume. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

