POL-LDK: + Einbruch scheitert + Duo hebelt Zigarettenautomaten auf + Parkscheinautomat hält Aufbrechern stand + Werkzeug von Baustelle gestohlen + Fahrrad in Griedelbach geklaut +

Ehringshausen: Wohnungstür hält Einbrechern stand -

Auf Wertsachen aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatten es Einbrecher in der Mühlbachstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus und versuchten im dritten Obergeschoss eine Wohnungstür aufzubrechen. Sie scheiterten und ließen einen Schaden von rund 200 Euro an der Tür zurück. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen dem 20.08.2021 und dem gestrigen Mittwoch (25.08.2021) beobachtet? Wem sind sonst in diesem Zusammenhang in der Mühlbachstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: An Zigarettenautomat gehebelt / Polizei fahndet nach Duo -

In der Bachstraße hebelten Unbekannte einen Zigarettenautomaten auf. Heute Morgen (26.08.2021), zwischen 01.20 Uhr und 01.40 Uhr wurde ein Anwohner auf ein Duo aufmerksam, dass sich an dem Automaten zu schaffen machte. Bis zum Eintreffen einer Streife hatten die Diebe den Automaten geknackt und waren davongelaufen. Eine Beschreibung der beiden Täter kann der Zeuge nicht abgeben. Derzeit können keine Angaben zur Beute gemacht werden. Die Schäden am Zigarettenautomaten werden auf rund 1.000 Euro geschätzt. Wer hat das Duo heute in den frühen Morgenstunden in der Bachstraße beobachtet? Wem sind die beiden auf der späteren Flucht aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Automatenaufbruch scheitert -

Auf Beute aus einem Parkscheinautomaten hatten es Diebe auf dem Gelände der Kreisverwaltung im Karl-Kellner-Ring abgesehen. In der Nacht von Montag (23.08.2021) auf Dienstag (24.08.2021) scheiterten die Täter mit dem Versuch das Gehäuse aufzubrechen. Die Schäden am Automaten beziffert die Polizei auf mindestens 250 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Diebe auf der Baustelle -

In der Nacht von Mittwoch (25.08.2021) auf Donnerstag (26.08.2021) suchten Diebe eine Baustelle in der Bahnhofstraße auf. Zwischen 17.30 Uhr und 06.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zur Baustelle und ließen ein Radio, ein Entfernungsmesser, sechs Durchbruchbohrer sowie fünf Lochsägen im Gesamtwert von ca. 1.200 Euro mitgehen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf rund 400 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen, die in diesem Zusammenhang im genannten Zeitraum in der Bahnhofstraße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Waldsolms-Griedelbach: Fahrrad aus Schuppen geklaut -

Mit einem rund 2.500 Euro teuren Mountainbike der Marke "Cube" suchten Diebe in der Straße "Feldbergblick" das Weite. Die Täter hebelten auf einem Grundstück das Tor zu einem Schuppen auf und griffen sich das blaue Bike vom Typ "Stereo 140 HPC Race". Zeugen, die die Diebe zwischen Montag (23.08.2021), gegen 13.00 Uhr und Mittwoch (25.08.2021), gegen 07.00 Uhr beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des Mountainbikes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

