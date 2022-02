Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0090 --Polizei Bremen warnt vor neuer Masche--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Horn-Lehe, Burglesum, OT Lehesterdeich, OT Lesum Zeit: 09.02.2022

Falsche Wasserwerker erhielten in den letzten Tagen und Wochen in mehr als ein Dutzend Fällen in Bremen Einlass in die Wohnungen von Seniorinnen und Senioren und erbeuteten Bargeld sowie Wertsachen. Bei vielen Taten nutzten die Diebe eine Baustelle in der Nähe der Häuser als Vorwand aus, um in die Wohnungen zu gelangen. Die Polizei warnt vor dieser neuen Masche.

Ein Betrüger machte sich am Mittwochvormittag im Ortsteil Lehesterdeich die Baustelle in der Max-Planck-Straße zu Nutze. Er stellte sich bei einem 88 und 92 Jahre alten Ehepaar als Mitarbeiter der Wesernetze vor und gab an, aufgrund der Bauarbeiten die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Während die beiden mit ihm in den Keller gingen, schlich sich ein Komplize ins Haus und entwendete Schmuck und Geld. Dieselbe Masche wenig später in Lesum: Betrüger nutzten hier eine Baustelle in der Hindenburgstraße, um in die Wohnung einer 83 Jahre alten Bremerin zu gelangen. Während die Seniorin die Wasserhähne zur Prüfung aufdrehte und von dem falschen Handwerker abgelenkt wurde, schlich auch hier ein Mittäter ins Haus und erbeutete Schmuck. In beiden Fällen wirkten die falschen Handwerker überzeugend in ihrem Auftreten und zeigten sogar Ausweise vor.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Zutritt, die Sie selber bestellt haben oder die sich über die Hausverwaltung angekündigt haben. Wenn Sie Zweifel haben oder sich bedrängt fühlen, holen Sie Nachbarn zur Hilfe oder wählen Sie den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell