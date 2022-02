Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0087 --Polizei schnappt Straßenräuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Bördestraße Zeit: 08.02.2022, 18 Uhr

Zwei junge Männer überfielen am Dienstagabend in Burglesum einen 18-Jährigen. Sie raubten den Bremer aus und schlugen und traten auf ihn ein. Die Polizei konnte noch am Abend einen der Räuber ermitteln und vorläufig festnehmen.

Das Duo bedrohte den Heranwachsenden in der Bördestraße mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der 18-Jährige der Aufforderung nachkam, attackierten ihn die jungen Männer und traten gegen Kopf und Oberkörper des am Boden Liegenden. Der Verletzte suchte wenig später eine Wache auf und erstattete Strafanzeige. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen der Polizei führten zu einem ebenfalls 18 Jahre alten Bremer. Er wurde vorläufig festgenommen und war geständig. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell