Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Parkenden Pkw beschädigt

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.) Am 19.05.21, um 11:50 Uhr, schlug die Fahrzeugtür eines Paketauslieferfahrzeuges gegen einen in der Heinrich-Borchers-Straße in der Heinrich-Borchers-Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell