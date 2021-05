Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl/Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, In der Trift. Zeitraum: Donnerstag, 13. Mai 2021, 15:00 Uhr -- Montag, 17. Mai 2021, 18:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter machten sich an einem geparkten VW Lupo grün, zu schaffen und sie entwendeten im genannten Tatzeitraum beide amtlichen Kennzeichen: NOM- ZX 211. Insbesondere Anwohner aus Echte, In der Trift, werden hiermit aufgerufen, sachdienliche Hinweise (verdächtige Personen aber auch Fahrzeuge, die sich im g. Zeitraum und davor-)an dass Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden.

