Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung im Erlebniswald

Uslar (ots)

USLAR-SCHÖNHAGEN (zi.) Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 19.04.21 bis zum 17.05.21 eine Ausstellungsstation im Erlebniswald. Am Klimaturm wurde eine Eingangstür gewaltsam herausgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell