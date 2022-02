Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0085 --Polizei stellt Dieb--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Pauliner Marsch Zeit: 04.02.2022, 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag schlug ein 40-Jähriger in der Östlichen Vorstadt die Scheibe eines Mercedes ein und entwendete unter anderem Mobiltelefone und Portemonnaie. Polizisten stellten ihn kurze Zeit später in der Bahnhofsvorstadt.

Gegen 16:00 Uhr stellte ein 41-Jähriger seinen Mercedes auf einem Parkplatz in der Pauliner Marsch ab. Als er kurze Zeit später wiederkam, war eine Scheibe eingeschlagen worden und eine Tasche fehlte. Darin befanden sich unter anderem Mobiltelefone und Portemonnaie mit EC-Karten und Bargeld. Der Mann konnte eines seiner Telefone in der Nähe des Bahnhofs orten und alarmierte die Polizei. Mit Unterstützung von Zivilfahndern der Bundespolizei stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen den 40-Jährigen, als er gerade versuchte die Telefone in einem Geschäft zu verkaufen. Bei ihm fanden sie weiteres Stehlgut, wie Bargeld und EC-Karten. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit auf die Wache und fertigten eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät: "Ihr Auto ist kein Tresor! Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät, Ihr Smartphone oder andere Wertsachen nicht im Fahrzeug. Diebe nutzen jede sich bietende Gelegenheit!"

