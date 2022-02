Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0083 --Polizei warnt: Serie von Schockanrufen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Stadtgebiet Zeit: 03.02. - 06.02. 2022

Innerhalb weniger Tage kam es zu mehr als ein Dutzend Schockanrufen im gesamten Stadtgebiet. Betrüger gaben sich immer wieder als falsche Anwälte und Polizisten am Telefon aus. Die Warnung geht vor allem an lebensältere Menschen: Kriminelle versuchten durch perfide Tricks an Geld und Wertgegenstände zu gelangen. Sie setzten Seniorinnen und Senioren unter Druck und schürten Angst, in dem sie vorgaukelten nur durch die Zahlung von Lösegeld kämen sie nicht ins Gefängnis. Die Polizei gibt Präventionstipps.

Am vergangenen Wochenende gelang es Betrügern insgesamt drei Mal meist lebensältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. In verschiedenen Stadtteilen riefen die Kriminellen Rentnerinnen und Rentner an und setzten sie sofort unter Druck. Sie gaben sich zum Beispiel als Polizist aus und gaukelten vor, dass Betrüger von Haus zu Haus gingen und Menschen um ihr Hab und Gut bringen würden. In einem Fall am vergangenen Donnerstag gaben sich Unbekannte als Polizist und Staatsanwalt aus und erzählten einer 70-Jährigen am Telefon, dass gegen sie ermittelt wird. Nur durch die Zahlung von Lösegeld würde die Ermittlung eingestellt werden. Die Seniorin holte daraufhin Bargeld und Wertgegenstände von ihrer Bank und deponierte alles vor einem Gebäude. Unbemerkt konnten es die Kriminellen abholen. Die Mutter der 70-Jährigen erfuhr von dem Vorfall und rief die 110.

Die Polizei warnt vor einer Serie an Schockanrufen: Wenn sich bei Ihnen ein Polizist am Telefon meldet und nach Ihren Geld- und Wertsachen fragt und auf deren Herausgabe drängt: Legen Sie auf. Hier sind Betrüger am Werk! Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- beziehungsweise Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Bleiben Sie misstrauisch und fragen sie im Zweifel vertraute Menschen um Hilfe. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell