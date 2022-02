Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0081 --Supermarkträuber flüchtet ohne Beute--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burgdamm, Bremerhavener Heerstraße Zeit: 05.02.2022, 21.20 Uhr

Ein unbekannter Mann schlug am Sonnabendabend in Burglesum den Leiter eines Supermarktes und forderte die Herausgabe von Geld. Das Vorhaben scheiterte und der Räuber ergriff die Flucht.

Der Mann betrat gegen 21.20 Uhr das Einkaufscenter in der Bremerhavener Heerstraße, bedrängte dort zunächst zwei Putzfrauen und verschaffte sich dann Einlass in das Büro des 33 Jahre alten Marktleiters. Hier schlug der Unbekannte mehrfach auf den Mitarbeiter ein, verletzte ihn dabei leicht und forderte Geld. Als der 33-Jährige den Alarmknopf drücken wollte, flüchtete der Räuber ohne Beute. Er wurde als etwa 40 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine dunkle Mütze, ein orangefarbene Warnweste und war darunter komplett in schwarz gekleidet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell