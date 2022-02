Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0078 --Fahrradfahrerin schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Hansestraße Zeit: 02.02.2022, 18:00 Uhr

Am Mittwochabend stürzte eine 64-Jährige in Walle, nachdem ein 55-Jähriger mit seinem Kleintransporter gegen ihr Fahrrad gestoßen war. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 18:00 Uhr war die 64-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Hansestraße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stieß der 55-Jährige, der aus der Bürgermeister-Deichmann-Straße kam, gegen das Rad, so dass die Frau stürzte. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen, unter anderem einen Knochenbruch und Prellungen zu. Ersthelfer versorgten die Frau bis zum Eintreffen von Einsatz- und Rettungskräften. Die Frau wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 361-14850 entgegen.

