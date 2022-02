POL-HB: Nr.: 0076--Schockanrufe - Polizei warnt und sucht Zeugen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Carl-Ronning-Straße Zeit: 2.2.22, 14 bis 15 Uhr

Die Polizei Bremen warnt wiederholt vor Schockanrufen. Kriminelle gaben sich erneut am Telefon als Polizeibeamte und Anwälte aus, und versuchten an Geld und Wertgegenstände von Seniorinnen und Senioren in Bremen zu gelangen. Als Druckmittel diente häufig der Vorwand, dass ein naher Verwandter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte. In Schwachhausen konnte durch eine Zeugin eine Geldübergabe gerade noch so verhindert werden.

In den letzten Tagen sind 14 Fälle mit dieser Betrugsmasche angezeigt worden. Die Betrüger riefen Menschen in verschiedenen Bremer Stadtteilen an und setzten die Angerufenen sofort unter Druck. Man wäre von der Polizei oder einer Anwaltskanzlei und der Sohn oder Enkel hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. In einem Fall konnte am Mittwoch die Übergabe einer hohen Summe noch rechtzeitig abgewendet werden. Ein angeblicher Anwalt gaukelte einer 91 Jahre alten Frau in Schwachhausen am Telefon vor, dass ihre Tochter ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall getötet hätte und festgenommen worden sei. Nur mit Lösegeld würde sie wieder freikommen. Die Seniorin holte daraufhin daraufhin das geforderte Geld und Schmuck von einer Bank in der Innenstadt ab. Auf dem Weg zum Auto wurde sie in der Carl-Ronning-Straße von einem Fremden bedrängt und eingeschüchtert. Eine couragierte Passantin ging dazwischen, woraufhin der Verdächtige flüchtete. Er wurde als klein, ungepflegt mit schmutzigen Händen, zwischen 40 bis 50 Jahre alt und mit dunklem Teint beschrieben. Er sprach mit Akzent, der von den Betroffenen als osteuropäisch eingeordnet wurde. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 oder an jeder anderen Polizeidienststelle.

Die Polizei warnt erneut: Wenn sich bei Ihnen ein Polizist am Telefon meldet und nach Ihren Geld- und Wertsachen fragt und auf deren Herausgabe drängt: Legen Sie auf. Das kann nur ein Betrugsversuch sein. Die Polizei wird Sie niemals nach Ihren Geld- beziehungsweise Wertsachen fragen und um deren Herausgabe bitten. Das tun nur Betrüger. Auch wenn auf Ihrem Display die Polizeinotrufnummer 110 erscheint, handelt es sich um einen Betrugsversuch. Denn unter dieser Nummer wird Sie die echte Polizei niemals kontaktieren. Mehr Tipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003 oder unter www.Polizei.Bremen.de.

