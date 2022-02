Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0069 --Radlader gerät in Brand--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Bultenweg Zeit: 30.01.2022, 20:55 Uhr

Am Sonntagabend geriet ein Radlader aus noch unbekannter Ursache auf einer Baustelle in Tenever in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:55 Uhr bemerkten Zeugen, dass auf einer Baustelle im Bultenweg ein Reifen eines Radladers brannte. Sie alarmierten daraufhin die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte. Es entstand geringer Sachschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und fragt: Wer hat am Sonntagabend im Bultenweg oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell