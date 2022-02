Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0071 --Jugendlicher nach Messerangriff gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Zeit: 31.01.2022, 17:50 Uhr

Am Dienstagabend attackierte ein 18-Jähriger seinen 65-jährigen Vater in Gröpelingen mit einem Messer und flüchtete. Der Vater wurde dabei schwer verletzt. Spezialkräfte der Polizei stellten den 18-Jährigen in einer Straßenbahn.

Gegen 17:50 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Polizei einen verletzten Mann, der in einem Mehrfamilienhaus in Oslebshausen mit einem Messer angegriffen wurde. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden vor Ort den blutenden Mann. Er wurde mit seinen schweren Stich- und Schnittverletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegenüber den Polizisten konnte er noch angeben, dass ihn sein 18-jähriger Sohn kurz zuvor mit einem Messer attackiert hatte und anschließend geflüchtet war.

Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen stellten Spezialkräfte der Polizei kurze Zeit später den Jugendlichen in einer Straßenbahn in Gröpelingen. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungdeliktes dauern an.

