Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0068 --Ermittlungserfolg: Polizei nimmt mutmaßlichen Messerangreifer fest--

Bremen (ots)

Ort: Bremerhaven, OT-Mitte-Nord, Zeppelinstraße Zeit: 31.01.2022, 00:00 Uhr

Die Polizei Bremen verhaftete Sonntagnacht in Bremerhaven einen 31 Jahre alten Mann. Ein Haftrichter hatte zuvor Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Ihm wird vorgeworfen am Freitagabend, den 28.01., einen Taxifahrer in Bremen Gröpelingen niedergestochen und dadurch schwer verletzt zu haben (siehe hierzu PM 0064).

Sonntagnacht gegen 00:00 Uhr wurde der 31-jährige Tatverdächtige nach umfangreichen Ermittlungen in der Wohnung seines Freundes in der Zeppelinstraße in Bremerhaven von Spezialeinsatzkräften festgenommen. Bereits am Samstagnachmittag wurde der mutmaßliche Täter durch die zuständigen Ermittler der Bremer Mordkommission, unter Beteiligung weiterer kriminalpolizeilicher Dienststellen, identifiziert. Die daraufhin sofort eingeleiteten Maßnahmen der Ziel- und Intensivfahndung konnten zu der schnellen Verhaftung führen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen den 31 Jahre alten Mann erlassen. Im Laufe des Tages wird er einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an, weiterführende Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

