Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0064 --Messerangriff auf Taxifahrer--

Bremen (ots)

-

Polizei ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt am Freitagabend in Gröpelingen. Ein 47-Jähriger wurde von einem Unbekannten mit mehreren Messerstichen niedergestochen und dabei schwer verletzt. Der unbekannte Mann flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:15 Uhr bemerkten eine 49-jährige Zeugin und ihre 23 Jahre alte Tochter, wie ein Taxi mit einem Fahrgast in der Thorner Straße anhielt. Die Frauen befanden sich auf der Fahrbahn und hörten lautes Geschrei aus dem Auto. Im weiteren Verlauf saß nun der Fahrgast am Steuer des Taxis und fuhr mit hoher Geschwindigkeit los. Nur durch einen Sprung zur Seite, konnten sich die Frauen retten. Nach dem Vorfall setzten sie sich in ihr Auto, als ein augenscheinlich schwer verletzter Mann an ihre Scheibe klopfte und um Hilfe rief. Sie alarmierten die Polizei und leisteten mit weiteren Zeugen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte lebensrettende Maßnahmen. Bei dem Verletzten handelte es sich um den 47-jährigen Taxifahrer. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die Zeugen standen sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens, blieben aber unverletzt. Der Tatverdächtige flüchtete mit dem Taxi in Richtung Bromberger Straße und fuhr weiter auf die A 27 in Fahrtrichtung Hannover, an der Abfahrt Sebaldsbrück endeckten gegen 19:40 Uhr Polizisten das beschädigte Taxi, dass zuvor gegen die Leitplanke gestoßen war. Der Unbekannte konnte vermutlich zu Fuß flüchten.

Die Polizei leitete noch am Abend umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Am Tatort wurden Spuren aufgenommen, Beweismaterial sichergestellt und Zeugen befragt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet weiter unter Hochdruck nach dem Unbekannten. Der gesuchte Mann wurde wie folgt beschrieben: Er soll kurze schwarze Haare und buschige Augenbrauen gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, die einen Reißverschluss hatte, darunter trug er einen grauen Kapuzenpullover. Zudem hatte er eine schwarze Jogginghose und helle Turnschuhe an. Im Gesicht trug er eine blaue OP-Maske. Die Polizei fragt: Wer hat im Bereich der Thorner Straße und insbesondere im Bereich des Unfallortes in Sebaldsbrück Beobachtungen gemacht, oder kann Hinweise auf den Verdächtigen geben? Zeugenhinweise nimmt jederzeit der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell