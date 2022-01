Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0062--Trächtige Kühe von der Weide gestohlen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Arbergen, Olbersstraße Zeit: 28.01.22, 3.30 Uhr bis 7 Uhr

Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen drei trächtige Kühe und eine Kuh mitsamt Kalb von einer Weide in Arbergen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter fuhren mit einem Anhänger auf die eingezäunte Viehweide an der Olbersstraße und trieben die Tiere im Schutz der Dunkelheit auf den Anhänger. Anschließend flüchteten die Diebe vermutlich über die nahegelegene Autobahn 1 in unbekannte Richtung. Als der Landwirt am Morgen nach seinen Rindern schauen wollte, bemerkte er den dreisten Diebstahl und alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei sicherte Spuren und führte erste Zeugenbefragungen durch. Die vermissten Kühe sind von der Rasse Blonde d' Aquitaine und weizenfarbig. Die Ermittler suchen weitere Hinweisgeber und fragen: "Wem sind am frühen Morgen zwischen 3.30 Uhr und 7 Uhr verdächtige Personen oder ein Fahrzeug mit (Vieh)-Anhänger aufgefallen?" Hinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell