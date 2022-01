Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0059 --Falsche Wasserwerker und falsche Bauarbeiter--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, Vegesack, OT Steffensweg, OT Fähr-Lobbendorf, OT Walle Zeit: 25. - 26.01.22

Falsche Wasserwerker und falsche Bauarbeiter erhielten in den letzten beiden Tagen in den Bremer Stadtteilen Walle und Vegesack Einlass in die Wohnungen von Seniorinnen und Senioren und erbeuteten Bargeld sowie Wertsachen. Die Polizei warnt davor, Fremde in die Wohnung zu lassen.

Am Dienstagvormittag gelangte ein Mann im Steffensweg in die Wohnung einer 80 Jahre alten Bremerin. Unter dem Vorwand, alle Wasserhähne kontrollieren zu müssen, drängelte er sich im Eingang an der Seniorin vorbei und drehte die Leitungen auf. Als die Frau zu Recht misstrauisch wurde, verschwand er schnell aus dem Haus. Wenig später stellte die 80-Jährige den Verlust ihres Portemonnaies fest und zeigte diesen am Folgetag bei der Polizei an. Mittwochmittag gaben sich zwei Männer in der Blumenhorster Straße ebenfalls als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Sie schilderten einem 81-jährigen Mieter, dass es im Haus einen Wasserrohrbruch gab und daraufhin Schmutzwasser in das Trinkwasser gespült wurde. Das Duo durfte daraufhin die Wohnung des Senioren betreten. Während einer den 81 Jahre alten Bremer ablenkte, entwendete sein Komplize einen Schminkkoffer aus der Wohnung. Am Mittwochnachmittag klingelte ein angeblicher Mitarbeiter einer nahegelegenen Baustelle bei einem 78-Jährigen in der Straße Lange Reihe. Der Fremde bat den Mann, das Wasser aufgrund der Bauarbeiten kurzzeitig abzustellen und folgte ihm in die Wohnung. Hier lenkte er den Senioren ab und entwendete sein Portemonnaie aus dem Schlafzimmer.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Zutritt, die Sie selber bestellt haben oder die sich über die Hausverwaltung angekündigt haben. Wenn Sie Zweifel haben oder sich bedrängt fühlen, holen Sie Nachbarn zur Hilfe oder wählen Sie den kostenlosen Notruf der Polizei unter 110.

