Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0065 --Geburtstagsfeier endet mit schweren Verletzungen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenesch Zeit: 29.01.2022, 23:15 Uhr

Samstagabend gerieten zwei Personengruppen bei einer Geburtstagsfeier in Kattenesch aneinander. Junge Männer der einen Partei bewaffneten sich mit Holzlatten und Baseballschlägern und schlugen auf einen 21-Jährigen ein. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige vorläufig fest.

Gegen 23:15 Uhr feierte ein 18-Jähriger mit seinen Freunden zu Hause seinen Geburtstag in Kattenesch. Der Freund einer jungen Frau, die ebenfalls auf der Party war, erschien mit einer Gruppe von weiteren Männern vor dem Haus in dem gefeiert wurde. Die Frau und ihr Freund hatten sich zuvor am Telefon gestritten und er wollte sie nun vor Ort zur Rede stellen. Vor dem Erscheinen der Personengruppe bewaffneten sich einige der Feiernden mit Holzlatten und Baseballschlägern. Nach einem kurzen Wortgefecht zwischen den Parteien auf der Straße, eskalierte die Situation. Zeugen berichteten, dass ein 21-Jähriger der hinzukommenden Gruppe, mit einem Schlag einer Holzlatte zu Boden gehauen wurde. Dort liegend, schlugen die zuvor Feiernden beiden 18-Jährigen und ein 19-Jähriger mit den Gegenständen weiter auf seinen Oberkörper und einmal gegen seinen Kopf ein. Als er bewusstlos wurde, ließen die Angreifer von ihm ab und gingen zurück ins Haus. Die Freunde des Verletzten riefen die Polizei und den Rettungsdienst, der den jungen Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus brachte. Fünf weitere junge Männer wurden leicht verletzt.

Einsatzkräfte nahmen die beiden 18-Jährigen und den 19-Jährigen vorläufig fest. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und erhielten Gefährderansprachen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Anschließend unterzogen sie sich einer angeordneten Blutentnahme. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell