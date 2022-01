Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0067 --Betrunkener prallt gegen Auto, Fahrräder und eine Hauswand--

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Abbentorswallstraße Zeit: 29.01.2021, 04:50 Uhr

In der Nacht zu Samstag verlor ein betrunkener 21-Jähriger in Bremen Mitte die Kontrolle über seinen Mercedes und knallte gegen eine Hauswand, nachdem er mehrere Fahrräder und ein Auto ebenfalls mitgenommen hatte.

Gegen 04:45 Uhr sah eine Streifenwagenbesatzung den beschädigten Mercedes in der Abbentorswallstraße stehen. Als sie den darin sitzenden 21-Jährigen ansprachen, bemerkten sie, dass er nach Alkohol roch. Er war nach offenbar zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Fahrräder und einen Baum geprallt. Danach schlingerte er weiter und stieß gegen eine Betontreppe und die Hauswand und schließlich gegen ein geparktes Auto auf der anderen Straßenseite. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,5 Promille, außerdem gab der 21-Jährige zu, Marihuana konsumiert zu haben. Die Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache, wodurch er sich offenbar falsch behandelt fühlte, denn dort fing er an zu randalieren. Nachdem er gegen mehrere Glasscheiben geschlagen hatte, kam er in eine Gewahrsamszelle. Seine leichten Verletzungen wurden vom hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt.

Gegen den 21-Jährigen fertigten die Polizisten eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem droht im jetzt ein Fahrverbot. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von mehr als 20.000 Euro.

