Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Longboarder schwer verletzt

Ulm (ots)

Gegen 17.53 Uhr befuhr am Samstag ein 33-jähriger Mann mit seinem Longboard den geteerten Verbindungsweg zwischen Bergenweiler und Burgberg. Auf einem leicht abschüssigen Wegstück verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle und stürzte. Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu und musste stationär in einer Klinik aufgenommen werden. Sachschaden entstand nicht.

++++++++++++++++++1613014;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell